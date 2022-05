Trauerfeier ohne Sarg : Kurdische Aktivistin Aysel Dogan beigesetzt

Ähnlich wie beim Trauermarsch der getöteten Al-Dschasira-Reporterin Abu Akle vor wenigen Tagen in Jerusalem ging es beim Leichentransport des Sarges der kurdischen Aktivistin Aysel Dogan im türkischen Tunceli zu. Foto: dpa/Maya Levin

Istanbul Die türkische Polizei geht mit Wasserwerfern gegen die Beerdigung der kurdischen Aktivistin Aysel Dogan vor. Sie lebte im deutschen Exil.



Von Susanne Güsten

Am Stadtrand endete die letzte Heimreise der kurdischen Aktivistin Aysel Dogan aus dem deutschen Exil: Mit Wasserwerfern und Reizgas stoppte die türkische Polizei den Leichentransport mit ihrem Sarg bei der Einfahrt nach Tunceli, wo Familie und Freunde eine Trauerfeier in ihrem Haus vorbereitet hatten. Die Trauerfeier musste schließlich ohne den Leichnam stattfinden, und auch zur Beisetzung ließ die Polizei auf dem Friedhof nur die Familienangehörigen zu. Bei den Auseinandersetzungen wurden mindestens zwei Menschen verletzt und mehrere festgenommen. Die Kurdenpartei HDP verglich das Vorgehen der türkischen Behörden mit dem Angriff der israelischen Polizei auf die Beerdigung der getöteten Journalistin Schirin Abu Akle in Jerusalem und forderte, die Weltöffentlichkeit müsse auch diesen Vorfall verurteilen.

Die alevitische Kurdin Aysel Dogan war am vergangenen Mittwoch in einem Kölner Krankenhaus mit 69 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Nach einer Trauerfeier in Bergisch Gladbach, wo sie zuletzt lebte, wurde ihr Leichnam am Samstag von Köln in die südosttürkische Stadt Diyarbakir geflogen, um über Land zur Beerdigung in ihre Heimatstadt Dersim gebracht zu werden, die heute offiziell Tunceli heißt. Bereits in Diyarbakir wurde der Sarg von Anhängern und Vertretern der Kurdenbewegung empfangen. Am Stadtrand von Dersim warteten Hunderte weitere Menschen auf den Trauerzug, um Dogan die letzte Ehre zu erweisen.

Flucht nach Deutschland

Die Aktivistin verkörperte mit ihrer Biografie eine Ära der türkischen Kurdenbewegung. 1953 in Dersim geboren, engagierte Dogan sich früh für die Anerkennung der kurdischen Identität. Als 27-jährige Sportlehrerin nach dem Militärputsch von 1980 erstmals festgenommen, saß sie zwei Jahre ohne Gerichtsurteil im Gefängnis, wurde 1990 wieder inhaftiert und kandidierte 1991 vergeblich für das türkische Parlament. Kurz nach der Wahl floh sie nach Deutschland und ersuchte wegen Todesdrohungen aus dem türkischen Sicherheitsapparat um Asyl.

1999 kehrte Dogan in die Türkei zurück. PKK-Chef Abdullah Öcalan war gerade von der Türkei ergriffen worden und hatte Ankara deshalb Friedensverhandlungen angeboten. Als Unterpfand schickte der Chef der Terrororganisation zwei Gruppen seiner Anhänger in die Türkei: Eine Gruppe kam zu Fuß aus den nordirakischen Bergen über die türkische Grenze, die zweite Gruppe kehrte aus dem europäischen Exil per Flugzeug aus Wien in die Türkei zurück. Alle Mitglieder wurden bei Ankunft verhaftet und vor Gericht gestellt – Aysel Dogan erhielt zehn Jahre.

2009 aus der Haft entlassen, kehrte Dogan nach Dersim zurück und gründete einen Verein für alevitische Kultur, mit dem sie sich weiter für die kurdische Sache engagierte. Zwei Jahre später wurde sie bei Massenprozessen gegen Tausende kurdische Aktivisten wieder verhaftet und zu weiteren 18 Jahren verurteilt. Vier Jahre saß sie davon ab, dann wurde sie wegen ihrer Krebserkrankung aus dem Gefängnis entlassen und kehrte nach Deutschland zurück, wo sie nun starb.

Menschenrechtsaktivist spricht von „Tiefpunkt der Menschlichkeit“

„Wir hätten uns gewünscht, dass wir diese Trauerfeier an Aysels Sarg halten können“, sagte die HDP-Abgeordnete Ebru Günay bei einer Gedenkstunde mit der Schwester der Verstorbenen in ihrem Haus in Dersim, doch dafür reiche die Toleranz der türkischen Behörden nicht. „Natürlich“ werde HDP-Abgeordneten nicht erlaubt, an einer Terroristen-Beerdigung teilzunehmen, erklärte Innenminister Süleyman Soylu per Twitter zu den Aufnahmen von Wasserwerfern, die auf die Abgeordneten-Limousinen schossen. Die Behörden verhängten ein einwöchiges Versammlungsverbot über die Stadt.