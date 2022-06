Fünf-Sterne-Bewegung : Italien: Di Maio verlässt Partei - Neue Parlamentsfraktion

Luigi Di Maio stand fast drei Jahre selbst der Fünf-Sterne-Bewegung vor. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Er gilt als Unterstützer der politischen Linie von Regierungschef Mario Draghi zum Krieg in der Ukraine. Freunde machte er sich damit in der Fünf-Sterne-Bewegung nicht. Nun kehrt Außenminister Luigi Di Maio der Partei den Rücken. Das hat Folgen.

Nach dem Austritt von Italiens Außenminister Luigi Di Maio aus der Fünf-Sterne-Bewegung ist die Gründung einer neuen Fraktion in der Abgeordnetenkammer bekanntgegeben worden.

Kammer-Präsident Roberto Fico verlas in Rom während der Plenarsitzung rund 50 Namen von bisherigen Fünf-Sterne-Mitgliedern, darunter auch Di Maio, der in der Abgeordnetenkammer sitzt. Diese seien nun Teil der neuen Gruppe Insieme per il futuro (Gemeinsam für die Zukunft).