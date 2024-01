Gericht in Rom Italien erlaubt den Faschistengruß

Der sogenannte römische Gruß, die italienische Variante des Hitlergrußes, darf in Italien nur in seltenen Ausnahmefällen als Straftat bewertet werden. Das entschied am Donnerstag der römische Kassationsgerichtshof, die dritte und höchste Instanz der italienischen Gerichtsbarkeit. Das Zeigen des faschistischen Grußes ist nach dieser Grundsatzentscheidung in Italien bei Gedenkveranstaltungen weitgehend legitim. In Deutschland und Österreich ist der Hitlergruß verboten.