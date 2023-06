Ex-Regierungschef Italien verabschiedet Silvio Berlusconi

Schon Stunden vor Beginn der Trauerfeier für Silvio Berlusconi haben sich Anhänger am Mailänder Dom eingefunden. Hinter den Absperrungen stehen Männer, Frauen, Jugendliche und Rentner mit Berlusconi-Fahnen und stimmen „Silvio! Silvio!“-Sprechchöre an. Die Leute harren in der heißen Mailänder Frühlingssonne aus, um sich zu verabschieden. Sie singen immer wieder: „C'è solo un presidente“ (Es gibt nur einen Präsidenten) und hüpfen - die Szenen erinnern eher an Fans im Fußballstadion als an Trauergäste bei einer Beerdigung.