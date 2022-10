Militärjunta : Japanischer Journalist in Myanmar zu Haft verurteilt

Verhaftungen nach Protesten in Myanmar im Jahr 2021 (Symbolbild). Foto: Sopa Images/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Naypyidaw Ein japanischer Journalist muss im vom Militär kontrollierten Myanmar ins Gefängnis. Angeblich hat er Volksverhetzung begangen.

Ein von der Militärjunta in Myanmar kontrolliertes Gericht hat einen japanischen Journalisten und Dokumentarfilmer wegen Volksverhetzung und Verstößen gegen die Kommunikationsgesetze zu sieben Jahren Haft verurteilt. Dies bestätigten mit dem Verfahren vertraute Quellen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Toru Kubota (26) sei am 1. Juli nach Myanmar eingereist und am 30. Juli festgenommen worden, nachdem er eine kleine Protestaktion in der größten Stadt Yangon (früher: Rangun) gefilmt habe, hieß es.