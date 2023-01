Diplomatie : Japans Regierungschef Kishida besucht Europa und USA

Japans Premierminister Fumio Kishida am Flughafen Haneda in Tokio. Foto: Kota Endo/Kyodo News via AP/dpa

Tokio- Vor dem Hintergrund eines globalen Sicherheitsumfelds, das die Regierung in Tokio als das „ernsteste und komplizierteste“ seit dem Zweiten Weltkrieg beschreibt, geht Japans Premier auf Auslandsreise.

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Montag eine einwöchige Reise nach Europa und in die USA angetreten. Der Besuch in Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und den USA dient der Vorbereitung des G7-Gipfels vom 19. bis 21. Mai in Kishidas Heimatstadt Hiroshima.