Neue Analyse : Jedes sechste Kind wächst in Konfliktregion auf

Berlin Überall auf der Welt leiden besonders Kinder unter den Folgen von Krieg und Gewalt, sowohl körperlich als auch seelisch. Die Zahl der Betroffenen ist im Vergleich zum Vorjahr sogar noch gestiegen.

Einem Bericht der Kinderschutzorganisation Save the Children zufolge wächst derzeit jedes sechste Kind in einer Konfliktregion auf. Demnach lebten im Jahr 2021 rund 449 Millionen Mädchen und Jungen in solchen Regionen. Mehr als die Hälfte davon - 230 Millionen - befanden sich in einem besonders gefährlichen Kriegsgebiet, wie aus der Analyse „Krieg gegen Kinder“ von Save the Children und dem Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO hervorgeht.