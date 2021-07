Alle Menschen „fair und menschlich“ behandeln : Bidens Justizministerium stoppt Hinrichtungen auf Bundesebene

Washington In den USA werden vorläufig keine nationalstaatlichen Todesurteile mehr vollstreckt. Das ordnete nun Joe Bidens Justizministerium an. Mit der Maßnahme stellte sich Garland gegen seinen Vorgänger William Barr.

In den USA werden vorläufig keine nationalstaatlichen Todesurteile mehr vollstreckt. Justizminister Merrick Garland ordnete am Donnerstag (Ortszeit) ein Hinrichtungsmoratorium an. Das Ministerium wolle sicherstellen, dass alle Menschen im Justizwesen „fair und menschlich“ behandelt werden, schrieb Garland in seinem Memorandum.