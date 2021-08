Machtübernahme der Taliban : Johnson: Afghanistan darf nicht zur Terror-Brutstätte werden

London Von afghanischem Boden aus wurde die verheerenden Anschläge vom 11. September 2001 geplant. Nun macht der britische Premier klar: Afghanistan dürfe nie wieder zur Brutstätte des Terrors werden.

Es sei klar, dass es demnächst eine neue Regierung in Kabul geben werde, sagte Johnson nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitskabinetts am Sonntag in London. Es sei aber „sehr wichtig, dass der Westen zusammenarbeitet, um dieser neuen Regierung - ob es Taliban sind oder jemand anderes - klarzumachen, dass niemand will, dass Afghanistan wieder zur Brutstätte für Terrorismus wird“, so Johnson weiter.