Besuch bei Selenskyj : Johnson sagt der Ukraine gepanzerte Fahrzeuge und Waffen zu

Kiew/London Nach den jüngsten Schreckensbildern aus der Ukraine zeigen europäische Politiker demonstrativ Solidarität mit Kiew. Überraschend traf der britische Premier Johnson im Kriegsland ein. Auch Österreich will helfen.

„Die Welt hat neue Helden gefunden“

Johnson würdigte an Selenskyjs Seite den Mut, mit dem sich die Ukrainer dem russischen Angriff widersetzten. „In den letzten Wochen hat die Welt neue Helden gefunden, und diese Helden sind die Menschen der Ukraine.“ Russland habe sich verschätzt, dass Kiew innerhalb von Stunden fallen würde. „Wie falsch sie lagen“, sagte Johnson. Die Ukrainer hätten „den Mut eines Löwen“ gezeigt und Selenskyj das Brüllen dieses Löwen von sich gegeben. Es gebe jedoch noch eine Menge zu tun, um sicherzustellen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen werde. Putin müsse in seinem „absolut unentschuldbaren und unnötigen Krieg“ scheitern, so der Premier.

Gepanzerte Fahrzeuge und Raketen

Johnson hatte am Freitag bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, weitere Waffen im Wert von 100 Millionen Pfund (umgerechnet rund 120 Millionen Euro) in die Ukraine zu schicken. Darunter waren auch Boden-Luft-Raketen vom Typ Starstreak. Nun sagte Johnson zudem 120 gepanzerte Fahrzeuge und Anti-Schiffsraketensysteme zu. Es müsse sichergestellt werden, dass „die Ukraine als freie und souveräne Nation überlebt und gedeiht“, sagte er.

Auch Kanzler Nehammer kündigt Unterstützung an

Österreich will die Ukraine im Kampf gegen Russland mit Rettungs- und Löschfahrzeugen unterstützen. Das kündigte Kanzler Nehammer am Samstag nach einem Gespräch mit Selenskyj in Kiew an. Nehammer unterstrich, dass der von Russland ausgelöste Krieg für Österreich völlig inakzeptabel sei. „Wir sind militärisch neutral, aber nicht, wenn es darum geht, Verbrechen zu benennen und wenn es darum geht, dort hinzugehen, wo tatsächlich Unrecht passiert.“ Österreich gehört nicht der Nato an.