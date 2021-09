Staatengemeinschaft : Johnson: Wenig Hoffnung auf 100 Milliarden Dollar Klimahilfe

Der britische Premierminister Boris Johnson kurz vor seinem Flug in die USA. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

New York/London Droht ein kollektives Versagen wohlhabender Staaten bei der Finanzierung von Klimaschutz in ärmeren Ländern? Boris Johnson geht nicht davon aus, dass die Staatengemeinschaft ihre Zusagen einhält.

Rund sechs Wochen vor der UN-Klimakonferenz Cop 26 in Glasgow hat der britische Premierminister Boris Johnson wenig Hoffnungen auf die zugesagten Klimahilfen von 100 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr.

Die Chancen stünden bei „sechs aus zehn“, dass die Staatengemeinschaft das ursprünglich verabredete Ziel einhalte, sagte Johnson in der Nacht zum Montag auf dem Weg zur UN-Generalversammlung in New York. „Es wird schwierig, aber die Leute müssen verstehen, dass es von entscheidender Bedeutung für die Welt ist“, sagte Johnson. Er rief die Staats- und Regierungschefs zu größeren Anstrengungen auf.