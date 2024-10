Kommentar zur Situation der Juden in Deutschland Juden sind Opfer, nicht Täter

Bonn · Der Hamas muss klar gewesen sein, dass sie mit ihrer Terrorattacke am 7. Oktober 2023 den ganzen Nahen Osten in Brand setzen würde, den Gaza-Streifen und den Libanon inklusive. In dieser Sicht ist es ein Kollateralnutzen, dass Juden weltweit zur Zielscheibe des Hasses werden, meint unser Autor.