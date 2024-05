Europa Jugend-Studie: Trotz Bedenken weitgehend Zustimmung für EU

Die Europawahl steht vor der Tür, doch was hat das mit mir zu tun? Eine Frage, die sich viele junge Menschen in Europa stellen. Weniger als ein Fünftel von ihnen fühlen sich laut einer aktuellen Umfrage in sechs EU-Ländern ausreichend vom Europaparlament vertreten. Im Länderschnitt gaben nur 17 Prozent an, dass ihre Interessen dort „stark oder sehr stark“ widergespiegelt würden, wie aus der repräsentativen Studie „Junges Europa“ im Auftrag der Tui Stiftung hervorgeht. Hier das Wichtigste auf einen Blick.