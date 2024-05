Mögliche Auslieferung in die USA Julian Assange – Held oder Verbrecher?

Julian Assange wirkt sichtlich wütend und verzweifelt, als er im Juni 2019 vor den Augen der Weltöffentlichkeit aus der ecuadorianischen Botschaft in London gezerrt wird. Er sieht verwahrlost aus und trägt einen langen Bart, als Männer ihn in Handschellen aus dem Gebäude tragen. „Das Vereinigte Königreich muss sich wehren“, ruft er noch, dann fährt der Kastenwagen mit ihm weg. Als er wenige Stunden später in einem Londoner Gerichtssaal erscheint, sehen viele nicht nur sein Lebenswerk, sondern auch seinen Charakter auf dem Prüfstand.