Keine Auslieferung an die USA : Ein Sieg für Julian Assange

Eine Gerichtszeichnung zeigt Julian Assange, Gründer von Wikileaks, während des Prozesses. Foto: dpa/Elizabeth Cook

London Julian Assange wird nicht an die USA ausgeliefert, entschied ein Gericht in London am Montag. Der Fall des Wikileaks-Mitgründers berührt auch grundsätzliche Fragen der Pressefreiheit.