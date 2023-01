Klimakrise : Junge Ikone der Klimabewegung: Greta Thunberg wird 20

Stockholm Greta Thunberg lässt die Teenagerjahre endgültig hinter sich. Zuletzt brachte die Klimakämpferin aber ein Twitter-Streit in die Schlagzeilen - für den sie im Netz prompt gefeiert wurde.

Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist mit 20 längst eine Ikone. Eine Ikone mit geflochtenen Zöpfen und einem einfachen Schild, die der Erwachsenenwelt mit ihren zunächst einsamen „Schulstreiks fürs Klima“ vor dem schwedischen Reichstag schon als 15-Jährige den Spiegel vorhielt. „Niemand ist zu klein, um einen Unterschied zu machen“, erklärte sie, und inspirierte damit Millionen Menschen zu Klimaprotesten. Den Mächtigen der Welt donnerte sie vom Rednerpult des UN-Klimagipfels in New York 2019 aus entgegen: „Ihr habt meine Kindheit gestohlen!“

Als Thunberg mit acht Jahren erstmals von der Erderwärmung hört, endet die Besorgnis darüber nach ihren eigenen Angaben in einer Depression. Doch statt zu resignieren, fängt die junge Schwedin zu kämpfen an. Aus ihrem Solo-Protest entsteht die Klimabewegung Fridays for Future. Der Teenager schafft, woran viele Klimaforscher zuvor gescheitert sind: Thunberg rüttelt die Welt wach. Sie ist längst kein Kind mehr, sondern eine scharfsinnige und kompromisslose junge Frau.