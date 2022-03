Machtkampf : Juristen: Auflösung des Parlaments in Tunesien „nichtig“

Tunis Nach der Auflösung des Parlaments in Tunesien durch Präsident Kais Saied spricht die Genfer Nichtregierungsorganisation ICJ von einem besorgniserregenden Vorgehen.

Solch ein Schritt sei im Ausnahmezustand, den Saied vergangenes Jahr verhängt hatte, nicht verfassungsgemäß, teilte die Internationale Juristenkommission (ICJ) am Donnerstag bei Twitter mit. Das Vorgehen sei „besorgniserregend“. Der Nichtregierungsorganisation ICJ mit Sitz in Genf gehören 60 Richter und Anwälte aus aller Welt an, die sich mit Fragen rund um Justiz sowie Menschenrechte befassen.

Professorin Monica Marks, die an der New York University in Abu Dhabi unter anderem Politikwissenschaft lehrt, sprach vom „Ausbau einer Diktatur in Lichtgeschwindigkeit“. Ein „wütender“ Saied habe das virtuelle Treffen der Abgeordneten unbedingt stoppen wollen und sogar Videokonferenz-Dienste wie Zoom landesweit sperren lassen.