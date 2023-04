Konflikte Kämpfe im Sudan: Die wichtigsten politischen Akteure

Al-Burhan dient schon seit Jahrzehnten in der sudanesischen Armee. Karriere machte er in der seit mehr als 20 Jahren umkämpften Region Darfur im Westsudan. Dort führte Al-Burhan als regionaler Befehlshaber ein erbarmungsloses Regiment gegen rebellierende Minderheiten. „Sowohl Al-Burhan als auch sein Rivale Hemedti sind tief in ethnische Säuberungen in Darfur verwickelt“, sagte Ben Hunter, Ostafrika-Analyst der britischen Sicherheitsberatungsfirma Verisk Maplecroft. Bei Amtsantritt 2019 war Al-Burhan Generalinspekteur der Armee.