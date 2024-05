Konflikte Kämpfe und Attacken treiben 45.000 in Myanmar in die Flucht

Im Norden der Rhakine-Region, wo die muslimische Minderheit der Rohingya lebt, seien 45.000 Menschen in die Grenzregion zu Bangladesch geströmt, berichtete das UN-Menschenrechtsbüro in Genf. Ein Geflohener habe berichtet, er habe auf der Fluchtroute Dutzende Tote gesehen, sagte der Leiter des Menschenrechtsbüros für Myanmar, James Rodehaver. Nach glaubhaften Angaben sei die Stadt Buthidaung seit vergangenen Freitag weitgehend niedergebrannt. Rodehaver sprach aus Bangkok im Nachbarland Thailand über Videolink to Reportern in Genf.