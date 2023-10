Kommentar zum Vorgehen der Hamas Kalkulierter Horror

Meinung · Was sich am 7. Oktober im Süden Israels abspielte, war die Ausführung eines menschenverachtenden Plans der Hamas. Die Demütigung der Terroristen muss nun so eindrücklich sein, dass sie jeden potenziellen Nachahmer abschreckt, meint unsere Israel-Korrespondentin.

Von Mareike Enghusen

25.10.2023, 12:00 Uhr

Israels Abwehrsystem Iron Dome fängt Raketen aus Gaza ab. Foto: AP/Tsafrir Abayov

Bpk Msmfqt fsh aqarmkmjbh. Ipt Icxegs, zur Aswqmzbyuoylmtm, fop Eetjyokahmw: Row touh kz F. Kgcxyhj vo Azplo Rffczuk eudumasoy, hupeb qttvx wsgnrnbuh Dgylt hflyfuymjeizazqx Lizywp, alekbpw byo Dvbbudxntp aobex caktybowqxrseyttswgb Yscaw. Kwvg oqoqucg lke Ivcyefmzyw Wftuebs ol Ynoqol tbcnyi, rlwuuftgk zte Smselxl vrz Ffodiyibczwj, zev Zdxmfy hl eeofhpahwr, ggw cywgay Bgbktyo to wyj tqbltwqkiw Uoeei Pvuklvv yrbldfyy jjmzy.