Kampagne gegen Kamala Harris : Der harte Job der US-Vizepräsidentin

Hat derzeit nicht viel zu lachen: Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA. Foto: picture alliance/dpa/AP/Jacquelyn Martin

Washington Kamala Harris könnte die nächste demokratische Präsidentin der Vereinigten Staaten werden. Schon allein aus diesem Grund malt die amerikanische Rechte schon jetzt, in möglichst grellen Farben, am Feindbild der Frau an der Seite von Joe Biden.