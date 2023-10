Nach Terrorangriffen Kampf gegen die Hamas - Israel will Munition aus Deutschland

Die Bundesregierung ist zu einem starken Signal über Worte hinaus bereit und will tätige Hilfe leisten. Mehrere Bundesregierungen haben in der Vergangenheit versichert, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Was dies genau bedeutet und ob dann die Bundeswehr im Fall der Fälle auch für Israel kämpfen müsste, blieb lange unbeantwortet und erschien manchem als akademische Frage. Sie rührt auch an der Urangst der Deutschen, in einen Krieg verwickelt zu werden.