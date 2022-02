Ottawa : Kanada: Festnahmen bei Trucker-Demos gegen Corona-Vorgaben

Lkw-Fahrer und Demonstranten in Toronto. Foto: Chris Young/The Canadian Press via AP/dpa

Ottawa In Kanada sollen Lastwagenfahrer sich gegen Covid-19 impfen lassen. Dagegen und gegen Corona-Maßnahmen insgesamt gibt es wiederholt Proteste.

Sieben Menschen seien in Gewahrsam genommen worden, in mehr als 50 Fällen, darunter auch Vorwürfe von Hass-Verbrechen, werde ermittelt, teilte die Polizei in der Hauptstadt Ottawa am Samstag (Ortszeit) mit. Nach Angaben von Polizeipräsident Peter Sloly nahmen schätzungsweise 5000 Menschen an den Protesten teil. Rund 1000 Lastwagen und andere Fahrzeuge hätten Teile der Innenstadt blockiert.