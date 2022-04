Washington : Kapitol-Angriff: Jury spricht ehemaligen Polizisten schuldig

Anhänger des damaligen US-Präsident Trump stürmen am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington. Foto: John Minchillo/AP

Washington Ausgerechnet ein Polizist beteiligte sich im Januar vergangenen Jahres am Angriff auf das Kapitol in der US-Hauptstadt. Überwachungsvideos hatten den Mann überführt.

Nach Ansicht der Jury des Verfahrens in Washington ist der 49-jährige frühere Polizeibeamte in allen sechs Anklagepunkten zur Teilnahme an der Kapitol-Attacke schuldig, wie unter anderem die „Washington Post“ und der Sender CNN am Montag (Ortszeit) berichteten. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Einen Termin gibt es dafür demnach bisher nicht. Dem Ex-Polizisten aus der Kleinstadt Rocky Mount im Bundesstaat Virginia drohten bis zu 20 Jahre Haft, hieß es.