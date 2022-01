USA : Kapitol-Attacke: Republikaner McCarthy will nicht aussagen

Washington Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols will von Kevin McCarthy mehr über den Ablauf des 6. Januar 2021 wissen - doch der Republikaner weigert sich und spricht von „Machtmissbrauch“.

Der Ausschuss führe keine legitime Untersuchung, schrieb McCarthy am späten Mittwochabend (Ortszeit) in einer Erklärung. Nancy Pelosi als Vorsitzende des Repräsentantenhauses habe die von ihm benannten republikanischen Mitglieder für das Gremium in beispielloser Art abgelehnt, gab McCarthy als Grund an. Das einzige Ziel des Ausschusses sei es, seinen politischen Gegnern zu schaden, fügte er hinzu.