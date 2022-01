Schwere Unruhen : Kasachischer Präsident erteilt Schießbefehl gegen Protestler

Schwerbewaffnte Bereitschaftspolizisten in Almaty blockieren eine Straße, um Demonstranten aufzuhalten. Foto: Vladimir Tretyakov/AP/dpa

Nur-Sultan „Ohne Vorwarnung das Feuer eröffnen“: Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew geht rigoros gegen Demonstranten vor.

„Ich habe den Sicherheitskräften und der Armee den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen“, sagte Tokajew in einer Fernsehansprache. Aus dem Ausland kämen Aufrufe zu einer friedlichen Lösung der Krise. „Welch eine Dummheit! Was für Verhandlungen kann es mit Verbrechern und Mördern geben?“, so Tokajew.