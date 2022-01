Öl, Gas und Menschenrechte : Die Unruhen in Kasachstan gehen auch Europa an

Bereitschaftspolizisten blockieren eine Straße, um Demonstranten aufzuhalten. Aus Protest gegen hohe Energiepreise sind in Kasachstan in Zentralasien Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Foto: dpa/Vladimir Tretyakov

Berlin Mehrere Bundesregierungen pflegten zum Regime in Kasachstan beste Kontakte. Doch das Eingreifen Russlands in den jüngsten Konflikt in dem zentralasiatischen Land bringt Deutschland und Europa in Zugzwang.