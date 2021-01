Vorläufiges Ergebnis : Kasachstan-Wahl: Regierungspartei holt absolute Mehrheit

Nur-Sultan Die Partei des langjährigen kasachischen Präsidenten Naserbajew hat bei der Parlamentswahl eine absolute Mehrheit erreicht. Wahlbeobachter bezeichneten die Wahl in der Ex-Sowjetrepublik jedoch als nicht frei.

Die Zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Nur-Sultan sprach der Partei am Montag 71,09 Prozent der Stimmen zu. Das sind gut zehn Prozentpunkte weniger als bei der letzten Abstimmung vor fünf Jahren. Die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bezeichneten die Wahl in der Ex-Sowjetrepublik als nicht frei.