Regionalregierung : Kataloniens Separatisten einigen sich auf neue Regierung

Barcelona Kurz vor Fristablauf haben sich die beiden größten separatistischen Parteien Kataloniens auf eine Koalition geeinigt. Sie eint das Ziel der Unabhängigkeit von Spanien. Die Region aber bleibt gespalten.

Zusammen mit der linksradikalen CUP hatten die Separatisten bei der Wahl am 14. Februar zusammen 74 der 135 Sitze im Parlament in Barcelona gewonnen. Die CUP hatte schon bald nach der Wahl Aragnonès die Stimmen ihrer neun Abgeordneten zugesagt. Sie will sich jedoch nicht an der Regierung beteiligen. Mit der Einigung zwischen ERC und JuntsxCat wurde auch eine weitere Neuwahl vermieden, die notwendig geworden wäre, wenn es bis zum 26. Mai keine Einigung gegeben hätte.