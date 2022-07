Großbritannien : Kater Larry und die Regierungskrise in London

London Der Rückhalt für Premierminister Boris Johnson schwindet immer weiter - und damit auch in den Reihen seiner tierischen Unterstützer.

Die Ratten verlassen bekanntlich das sinkende Schiff - in London sind es aber wohl eher die Katzen. Seit 2011 lebt dort der berühmte Kater Larry in Downing Street Number 10, der Amtswohnung des britischen Premierministers. Auch an ihm - genauer gesagt am satirischen Twitteraccount „@Number10cat“, der in seinem Namen geführt wird - geht die aktuelle Regierungskrise nicht spurlos vorbei.„Ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen mit diesem Premierminister zusammenleben. Entweder er geht, oder ich“, twitterte der Account. „@Number10cat“ erfreut sich in Großbritannien großer Beliebtheit. Das Erfolgsrezept: politische Kommentare mit süßen Katzenfotos und tierischen Anspielungen.