Israel Kein Osterfest wie jedes Jahr

In guten Zeiten sind die Osterfeiertage ein zweifaches Fest für Issa M. aus Bethlehem. Der Händler, dessen arabischer Name „Jesus“ bedeutet, feiert Ostern als Christ. Zugleich spült das Fest für gewöhnlich zahlreiche Touristen und Pilger in seinen kleinen Laden in der Altstadt von Jerusalem. Doch gute Zeiten sind ruhige Zeiten. Dieses Jahr tobt ein Krieg in Gaza, schrecken bedrückende Nachrichten von Zerstörung, Leid und Tod jene Besucher ab, die so wichtig sind für Händler wie Issa M.