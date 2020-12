Keine ausreichenden Beweise : Keine Anklage gegen US-Polizisten nach Schüssen auf Kind

Washington Der Fall hatte besondere Aufmerksamkeit erregt, weil das Opfer so jung war. Der 12-jährige Tamir Rice war Ende 2014 von einem Polizisten niedergestreckt worden.

Zwar sei der Tod von Tamir Rice „tragisch“, es gebe aber keine ausreichenden Beweise, um auf Bundesebene strafrechtlich gegen die Polizisten vorzugehen, hieß es in einer am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung des Ministeriums. Der Fall hatte in einer Serie tödlicher Schüsse von Polizisten auf Schwarze in den USA besondere Aufmerksamkeit erregt, weil das Opfer so jung war.