Regierung in London Keir Starmer hat die Nase vorn

Die britische Politik bietet immer wieder Überraschungen. So hatte etwa im vergangenen Jahr wirklich niemand mit dem politischen Comeback des konservativen Ex-Premiers David Cameron gerechnet, den Rishi Sunak im November kurzerhand zu seinem konservativen Außenminister machte. Bei allen Unwägbarkeiten: Spätestens am 28. Januar 2025, wahrscheinlich aber noch in diesem Jahr, werden Briten an die Urnen gerufen.