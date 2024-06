Demonstrationen Kenias junge Protestgeneration drängt auf Wandel

In kenianischen Medien wird diskutiert, was diesen Wendepunkt auslöste. War es der von Anfang an harte Polizeieinsatz, den Menschenrechtsgruppen als überzogen kritisieren? Oder haben sich tatsächlich „organisierte Kriminelle“ unter die Demonstranten gemischt, wie Ruto am Dienstagabend in seiner Fernsehansprache zu den Vorfällen um das Parlament sagte.