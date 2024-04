Leitartikel zum Führer des Iran Khamenei hat sich verzockt

Geburtstagsfeiern seien Zeitverschwendung, sagte Ali Khamenei einmal. An seinem 85. Geburtstag diese Woche hat der iranische Revolutionsführer anderes zu tun, als Gratulanten zu empfangen und sich hochleben zu lassen: Am vergangenen Wochenende hat Khamenei seinen jahrzehntelangen Grundsatz, den Iran aus der direkten Konfrontation mit dem Erzfeind Israel herauszuhalten, aufgegeben und den Iran an die Schwelle eines Krieges mit dem jüdischen Staat geführt. Die Islamische Republik wird für Khameneis Schwenk möglicherweise einen hohen Preis zahlen.