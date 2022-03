Krieg in der Ukraine : Kiew: 79 Kinder seit Einmarsch russischer Truppen getötet

Kiew 16 Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine beklagt das Land zahlreiche Todesopfer. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht nun Zahlen zu getöteten Kindern.

Tatsächliche Todeszahlen mit Sicherheit höher

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte dokumentierte währenddessen seit 24. Februar den Tod von 579 Zivilpersonen in der Ukraine. Unter ihnen waren 42 Kinder und Jugendliche, wie das Büro am Samstag in Genf mitteilte. Am Vortag waren es insgesamt 564. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 1002 Verletzte vor. Am Vortag waren es 982.