Krieg in der Ukraine : Kiew: Hilfskonvoi bei Mariupol festgesetzt

Kiew/Moskau Prorussische Separatisten setzen bei Mariupol einen Hilfskonvoi fest. Mehrere Menschen seien als Geiseln genommen worden. Sie haben Busse gefahren, in denen Zivilisten hätten evakuiert werden sollen.

100.000 Menschen warten auf Evakuierung

Die festgesetzten Menschen hätten Busse gefahren, in denen Zivilisten aus Mariupol hätten evakuiert werden sollen, sagte Wereschtschuk. Die Fluchtroute sei mit dem Internationalen Roten Kreuz abgesprochen gewesen. Mehr als 100.000 Menschen warten demnach auf eine Evakuierung, sitzen aber in der Stadt am Asowschen Meer fest, in der die Lage Beobachtern zufolge immer dramatischer wird.