Ukraine-Krieg Kiew: Russisches Kriegsschiff bei Drohnenattacke versenkt

Zudem kursiert ein Video, das den Treffer an der „Sergej Kotow“ in der Nacht zeigen soll. Dort ist ein Schiff mutmaßlich in der Bucht von Feodossija im Südosten der Krim zu erkennen, das auf Ziele im Wasser schießt, bis es selbst von einer schweren Explosion erschüttert wird. Schon im vergangenen Herbst gab es Meldungen über einen Drohnenbeschuss der „Sergej Kotow“, die dabei schwere Schäden erlitten haben soll.