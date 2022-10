Krieg in der Ukraine : Kiew zu Moskaus Angebot: Erst Abzug aller Truppen

Krieg in der Ukraine

Eine Frau steht in der Nähe ihres Hauses, das durch Beschuss vor einem Monat zerstört wurde. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kiew/Moskau Russland hat zuletzt die Bereitschaft zu Verhandlungen bekräftigt. Gespräche seien keine Option, solange russische Truppen Kriegsverbrechen verüben, heißt es jetzt aus Kiew.

„Der einzige realistische Vorschlag sollte die sofortige Beendigung des russischen Krieges gegen die Ukraine sein und der Abzug der russischen Streitkräfte von ukrainischem Gebiet“, teilte der Sprecher des Außenministerium in Kiew, Oleh Nikolenko, am Sonntag mit. Er reagierte damit auf neue Äußerungen von Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der das Angebot von Kremlchef Wladimir Putin an die Ukraine zu Verhandlungen bekräftigte.