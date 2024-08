Russisch-ukrainischer Krieg Kiews Luftwaffe zerstört wichtige Brücke im Gebiet Kursk

Die „Washington Post“ berichtete zudem von einem weiteren Vorstoß der Ukraine auf russisches Gebiet, und zwar in Richtung der benachbarten Region Belgorod. Dort seien die russischen Einheiten jedoch nach den Ereignissen in der Region Kursk schon in Bereitschaft gewesen, der ukrainische Angriff habe sich bereits im Grenzgebiet festgefahren. In den Gebieten Kursk und Belgorod gilt seit Tagen der Ausnahmezustand, sie sind zudem zu Zonen für Anti-Terror-Operationen erklärt worden. Das führte zu einer deutlichen Ausweitung der Militärpräsenz in der Region.