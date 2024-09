Gaza-Krieg Kinder im Süden des Gazastreifens werden gegen Polio geimpft

In der ersten Phase der Impfkampagne waren dort laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 187.000 Kinder unter zehn Jahren geimpft worden. In der zweiten Phase wollen Helfer nun im Süden 340.000 Kinder erreichen. Dorthin sind viele Menschen vor den Kampfhandlungen geflohen. In einer dritten Phase sollen auch Mädchen und Jungen im Norden des Gebiets die Impfung bekommen.