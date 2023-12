Kommentar zur Hagia Sophia Klare Worte gegenüber Erdogan wirken

Meinung · Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach anfänglicher Ablehnung nun einer Begrenzung der Besucherzahlen in der Hagia Sophia zugestimmt, was vor allem an der diskreten Einwirkung der Unesco gelegen haben dürfte. Der Fall zeigt, dass klare Worte hinter verschlossenen Türen beim türkischen Präsidenten etwas bewirken können, findet unsere Autorin.

Von Susanne Güsten

30.12.2023 , 09:00 Uhr

Die Hagia Sophia in Istanbul. Foto: dpa/Marius Becker

Für Recep Tayyip Erdogan war die Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee vor drei Jahren ein Höhepunkt seiner Karriere. Fromme Türken wie er selbst hatten davon jahrzehntelang geträumt. Die Umwidmung war ein symbolischer Sieg über die säkulare Ideologie, die in der Türkei lange geherrscht hatte: Nur als Moschee gehört die Hagia Sophia aus ihrer Sicht richtig zu ihrem Land. Erdogan und seine Regierung wiesen ausländische Warnungen, dass der ungebremste Zustrom von Besuchern dem 1500 Jahre alten Gotteshaus schaden werde, als Einmischung in türkische Angelegenheiten zurück.