Klimakonferenz : Weniger auf Kohleausstieg fokussiert

Ein Mann geht bei der UN-Klimakonferenz Cop26 in Glasgow vor einem Wandbild zum 1,5-Grad-Ziel vorbei. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin/Glasgow Die Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Glasgow gehen in die entscheidende Phase. Eine Fortsetzung am Samstag ist wahrscheinlich. Klimaforscher sind enttäuscht: das 1,5-Grad-Ziel liegt noch in weiter Ferne.