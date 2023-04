Bundespräsident Klimawandel hautnah - Steinmeier in der Arktis

„Die arktische Region ist die, die sich auf der Erde am schnellsten erwärmt. Wir sprechen da von einer viermal schnelleren Erwärmung als der globale Durchschnitt in den vergangenen 40 Jahren“, erläutert Antje Boetius. Die Professorin begleitet Steinmeier. Sie ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, das seit Jahrzehnten Polar- und Meeresforschung betreibt. Für den Permafrostboden bedeutet diese Entwicklung, „dass das, was seit Jahrtausenden verlässlicher harter Untergrund ist, sich in Schlammmassen verwandelt“.