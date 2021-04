Corona-Pandemie : Knapp dreiwöchiger Corona-Lockdown beginnt in Türkei

Knapp dreiwöchiger Corona-Lockdown beginnt in Türkei

Passanten in einer beliebten Einkaufsstraße in Ankara. Foto: Altan Gocher/ZUMA Wire/dpa

Istanbul Die Türkei bekommt die hohen Corona-Fallzahlen nicht in den Griff. Nun soll ein harter Lockdown helfen. Zusätzliche wirtschaftliche Hilfen sind aber nicht vorgesehen - und ein Verbot sorgt für Unmut.

Zur Eindämmung der hohen Corona-Fallzahlen hat in der Türkei ein landesweiter Lockdown begonnen. Alle für den Grundbedarf nicht nötigen Geschäfte schlossen am Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ).

Es handelt sich um die strengste Maßnahme in der Türkei seit Beginn der Pandemie. Gewerkschafter halten den Lockdown aber dennoch für halbherzig. 70 Prozent der Arbeiter müssten etwa weiter in die Betriebe, kritisierte der Vorsitzende der linken Metallgewerkschaft (Metal-Is), Adnan Serdaroglu. Es fehle zudem an finanzieller staatlicher Unterstützung, sagte er der dpa.