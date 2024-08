Tödliche Bluttat Königlicher Trost: Charles besucht den Ort des Schmerzes

Schock und Trauer. Wie sehr sie auf Southport drücken, dürfte König Charles III. eindrücklich vor Augen stehen, als er die Stadt in Nordwestengland besucht. In gewaltigen Mengen liegen Blumen, Kuscheltiere und Ballons in der Innenstadt. Oft sticht die Farbe Pink heraus. Die Gaben erinnern an die drei Mädchen, die vor gut drei Wochen in Southport erstochen wurden. Acht weitere Kinder wurden verletzt. Einige von ihnen trifft der König, er will persönlich von ihren Erfahrungen und Leiden hören.