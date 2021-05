Reaktion auf Proteste : Kolumbiens Präsident verspricht kostenloses Studium

Bogotá Seit Wochen gehen Demonstranten in dem südamerikanischen Land auf die Straße - immer wieder kommt es auch zu heftigen Krawallen. Jetzt zeigt sich die Regierung gesprächsbereit: Studenten sollen in der Corona-Krise entlastet werden.

Im zweiten Semester 2021 werde das Studium an öffentlichen Hochschulen für Studenten aus einkommensschwachen Familien kostenlos sein, kündigte Präsident Iván Duque bei einem Besuch in der Stadt Cali an. „Wir wollen den verschiedenen Sektoren unseres Landes zuhören und einen Pakt für die Jugend schließen“, sagte Duque. „Das ist eine fundamentale Säule für die Gleichheit in Kolumbien.“

Seit fast zwei Wochen kommt es in Kolumbien zu zahlreichen, teilweise in Gewalt mündenden Protesten. Mehr als 40 Menschen sollen während der Protesttage ums Leben gekommen sein, wie lokale Medien unter Berufung auf die Ombudsstelle berichteten. Nach Angaben von Human Rights Watch wurden mindestens 13 Demonstranten und ein Polizist nachweislich im Zusammenhang mit den Protesten getötet. Die Menschenrechtsorganisation hatten zuletzt immer wieder das harte Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten kritisiert.

In der Nacht auf Dienstag war in Pereira ein Demonstrant nach tagelangem Todeskampf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Unbekannte hatten in der vergangenen Woche acht Kugeln auf ihn abgefeuert. Der 37-jährige Yogalehrer wurde schnell zu einem Symbol der Proteste. In den sozialen Netzwerken kursierte ein Video des Mannes, in dem er auf einer Demonstration ruft: „Sie töten uns in Kolumbien.“