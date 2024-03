Kommentar zum deutsch-französisch-polnischen Gipfeltreffen Es ist gut, dass die drei Länder gemeinsam Verantwortung zeigen

Der äußere Rahmen passt. Am Vortag telefoniert der Kanzler mit dem ukrainischen Präsidenten, am folgenden Tag nimmt er sich wegen der sich zuspitzenden Entwicklung in dem überfallenen europäischen Land bei einem deutsch-französisch-polnischen Gipfeltreffen in Berlin die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks vor. Und tatsächlich greift Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einer historischen Anleihe. Europa stehe vor einer „neuen Epoche“ und ordnet sie mit dramatischen Worten ein: „Die Lage ist schlimm.“ Die gemeinsamen Gefühle zwischen deutschen, französischen und polnischen Verantwortlichen waren bei der Gründung des Weimarer Dreiecks 1991 größer als die institutionellen Bande. Heute ist es umgekehrt.