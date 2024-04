Kommentar zu den weltweiten Militärausgaben Eine andere Welt

Die Rüstungsausgaben wachsen stark. Kriege hat es auch in den Jahren gegeben, in denen weniger Geld für Panzer, Raketen und Munition ausgegeben wurde. Sie fanden allerdings nicht in Europa statt. Europa steht nach dem Ende des Kalten Krieges nach Jahrzehnten wieder im Fokus der Aufrüstung. Es geht nicht mehr um Abschreckung allein. Die Waffen werden eingesetzt. Der Krieg ist näher gerückt.