Istanbuler Verhandlungen Die gern geglaubte Mär von Putins Friedenswillen

Sahra Wagenknecht war sich zwei Tage vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sicher, dass Russland an einem Einmarsch überhaupt kein Interesse habe. „Wir können heilfroh sein, dass Putin nicht so ist, wie er dargestellt wird: ein durchgeknallter Nationalist, der sich berauscht, Grenzen zu verschieben.“ Kurz geriet die damalige Vorzeigefrau der Linken aus dem Tritt, als sich Putin selbst bei der Begründung des Angriffs als durchgeknallter Nationalist gerierte, der sich berauschte, Grenzen zu verschieben. Doch dann kam eine Erzählung auf, die die alten Überzeugungen vom rechten wie vom linken Rand wiederherstellte: Putin wolle den Frieden, die Nato den Krieg, und deshalb verbluteten so viele unschuldige Ukrainerinnen und Ukrainer.